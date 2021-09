Chi sono le nuove veline di Striscia la Notizia? Carriera e vita privata di Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti

27 Settembre 2021 18:50

Striscia la Notizia ritorna con due nuove veline: scopriamo bio, carriera e vita privata di Talisa Ravagnani (la bionda) e Giulia Pelegatti (la mora)

Questa sera, lunedì 27 settembre, Striscia la Notizia ritorna in prima serata su Canale 5 con la puntata inaugurale della 34ª edizione. Una grande riconferma nel palinsesto Mediaset, per un programma che presenterà però diverse novità a partire dai nuovi conduttori: al tavolo del tg satirico siederanno il comico Alessandro Siani e la showgirl Vanessa Incontrada. Cambio della guardia anche sopra il bancone. La nuova edizione di Striscia la Notizia prevede l’introduzione di due nuove veline: Talisa Ravagnani e Giulia Pelegatti. Conosciamole meglio.

Chi è Talisa Ravagnani? Tutto sulla velina bionda di Striscia la Notizia

Talisa Ravagnani è la velina bionda, ha origini italo-americane, è nata a Milano nel 2001 e ha 19 anni. Il suo secondo nome è Jade, ha vissuto a Dubai fino all’età di 13 anni e poi si è trasferita a Los Angeles. Negli USA ha iniziato a praticare danza entrando a far parte della “Millenium Dance Complex“, una delle compagnie più importanti degli Stati Uniti. Il talento nella danza di Talisa viene ben presto notato e la ragazza viene scelta nel corpo di ballo della pop star Selena Gomez: la si può vedere nel video del singolo “Look at me now”. Nel 2019 torna in Italia e partecipa ai casting di “Amici di Maria de Filippi” convincendo i giudici e guadagnandosi il pass per il serale del programma. Nel 2020 entra a far parte del corpo di ballo della trasmissione, mentre nel 2021 diventa ballerina del programma Rai “Il cantante mascherato“. Per quanto riguarda la sua vita privata, durante l’esperienza ad “Amici” Talisa ebbe un flirt con il ballerino cubano Javier Rojas, mentre alcuni mesi più tardi ha avuto una relazione con il modello Mike Cugnata.

Chi è Giulia Pelagatti? Tutto sulla velina mora di Striscia la Notizia

Giulia Pelagatti è la velina mora, è nata a Prato e ha 22 anni. Da piccola ha praticato diversi sport fra i quali il nuoto, il pattinaggio e il karate. A 11 anni ha scoperto la danza, divenuta poi sua grande passione. Entra a far parte della Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva) gareggiando come ballerina sportiva in diverse gare in tutta Italia. Nel 2016 partecipa ad “Amici di Maria De Filippi” guadagnandosi l’accesso al serale. Successivamente ha lavorato nei corpi di ballo di “The Voice”, “Colorado” e “Il cantante mascherato”. Grazie al suo talento ha ottenuto una borsa di studio dal Conservatory of Dance of Phoenix. Si sa poco della sua vita privata: sui social preferisce postare solo foto personali e in compagnia di amici.