Reggina, alla scoperta del colpo last minute. Chi è Yassin Ejjaki? L’Italia dalla nascita, il Marocco nel cuore. E si ispira a Vidal

1 Settembre 2021 11:25

Alla scoperta di Yassin Ejjaki, l’ultimo nuovo arrivo in casa Reggina

Nato a Cremona, cresciuto in Italia, ma ha i genitori originari del Marocco e, quando può, lì ci torna sempre. Yassin Ejjaki è un nuovo giocatore della Reggina. Colpo un po’ a sorpresa dell’ultim’ora del club amaranto, che lo ha prelevato dalla Vis Pesaro, squadra in cui è approdato Rubin. Ejjaki è un classe ’99, un under, e fa parte di quelle operazioni del club dello Stretto che guardano al futuro, potenzialmente futuribili, ma che vanno anche a rimpolpare il reparto di centrocampo attuale.

Chi è Yassin Ejjaki: caratteristiche, ruolo e carriera del giovane centrocampista

Comincia a giocare a 6 anni nel Bassano Brescia e due anni dopo arrivano le attenzioni della Cremonese. E’ la Sampdoria ad accorgersi di lui, quando è ragazzino. All’età di 14 anni, Ejjaki approda in blucerchiato e lì vi rimane per un po’ di anni, svolgendo tutta la trafila nelle giovanili. Seguito, coccolato, arriva sino alla Primavera, prima di spiccare il volo. Ma c’è il calcio dei Prof, finita la trafila nei ragazzini. Quasi un reset, si riparte da zero. La Sampdoria lo lascia, arriva la Vis Pesaro. Nelle Marche il marocchino gioca due anni, con buona continuità, qualche assist e anche un gol.

Il suo ruolo ideale è la mezz’ala di corsa, passo e inserimento e spesso è stato utilizzato in quel ruolo, ma anche da mediano, nel 3-5-2 del tecnico. Per questo dice di ispirarsi ad Arturo Vidal, per l’aggressività e per la tecnica. Alla Reggina, per caratteristiche, sarebbe il sostituto ideale di Hetemaj e Bianchi, al centro. E’ una buona alternativa e la Reggina spera di poter farlo crescere e maturare, come sta già accadendo per alcuni giovani (Rivas e Stavropoulos su tutti).