Messina si riempie di stelle… Michelin! Vacanze siciliane per lo chef Bruno Barbieri [GALLERY]

14 Settembre 2021 12:09

Bruno Barbieri in vacanza a Messina: lo chef pluristellato ha scelto la sponda siciliana dello Stretto per trascorrere alcuni giorni di relax fra le bellezze cittadine e il buon cibo siciliano

Messina si riempie di stelle Michelin, ben 7 concentrate in una persona sola. Chef Bruno Barbieri ha scelto la sponda siciliana dello Stretto per trascorrere alcuni giorni di vacanza e relax. Star della cucina e volto noto della tv con programmi di grande successo come ‘Masterchef’ e ‘Quattro Hotel’, Barbieri ha fatto tappa prima a Taormina e poi a Messina scegliendo un ristorante di Capo Peloro a Torre Faro per salutare l’Isola. Il passaggio dello chef è stato immortalato con diverse foto social postate dai fan e dai locali in cui lo chef si è fermato a consumare.