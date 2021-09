Cetraro, giovane con problemi psichici accoltella la madre dopo una lite: la donna è in gravi condizioni

30 Settembre 2021 12:07

Un ragazzo di 28 anni, affetto da problemi psichici, ha accoltellato la madre al termine di una lite: la donna, trasportata d’urgenza in ospedale, è in gravi condizioni

Triste episodio avvenuta nella notte di ieri a Cetraro. Mattia Spanò, un ragazzo di 28 anni affetto da problemi psichici, avrebbe avuto un forte litigio con la madre, al termine del quale l’avrebbe accoltellata. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale: è in prognosi riservata, le sue condizioni sono gravi ma, attualmente, non sarebbe in pericolo di vita. La donna, secondo i primi dettagli emersi dalle indagini, sarebbe stata colpita anche con alcuni oggetti presenti all’interno dell’abitazione, fra i quali un mattarello. I motivi che avrebbero fatto scaturire il litigio sarebbero legati al rifiuto della donna verso le insistenti richieste di denaro da parte del figlio. L’allarme è stato dato dal vicino di casa che ha sentito le urla della donna: i carabinieri del capitano Giordano Tognoni hanno trovato la donna riversa in una pozza di sangue e hanno fermato il figlio. L’arma è stata sequestrata e l’uomo sarà sentito dal magistrato nelle prossime ore.