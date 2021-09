Fc Messina, si separano le strade con Cesar Grabinski: il ds lascia dopo due anni

27 Settembre 2021 17:35

Cesar Grabinski non è più il direttore sportivo dell’Fc Messina: la nota ufficiale del club peloritano

Due anni intensi, ma ora l’addio: Cesar Grabinski non è più il direttore sportivo dell’Fc Messina. La notizia ufficiale arriva il giorno dopo il pari interno contro l’Acireale, primo punto stagionale dei peloritani in seguito alle prime due giornate di campionato. “Si conclude la collaborazione con il Direttore Sportivo Cesar Grabinski – si legge in una nota social del club – A lui vanno i più sinceri ringraziamenti per l’impegno e la grande professionalità dimostrata nella sua permanenza in giallorosso, una “bella” persona di sport, dagli alti valori umani che merita certamente le migliori fortune personali e professionali”. Si ritrova dunque senza ds, il club giallorosso, che da settimane sta continuando ad ufficializzare colpi in entrata dopo una stagione cominciata leggermente in ritardo.