Catanzaro, il video del 18esimo trash diventa virale sui social: sfilata da re e Niko Pandetta come “super guest”

1 Settembre 2021 11:37

Una sfilata lungo viale Isonzo, quartiere rom di Catanzaro, ha attirato l’attenzione del popolo del web

E’ diventato virale nel giro di un paio di giorni il video del 18esimo compleanno di Cosimo Bevilacqua, alias Jason. In occasione dell’importante data la sua famiglia ha organizzato una sfilata per il quartiere rom di Catanzaro, in viale Isonzo: il festeggiato, nei panni di Jason Statham (famoso attore americano) con una corona in testa, tiene in mano una bottiglia di champagne, mentre viene accompagnato dai parenti vestiti anche loro in modo particolare, dame con abiti di corte, corone, ori e lustrini di ogni genere. Nel video amatoriale che lo riprende, Cosimo chiama a raccolta tutti i cittadini del quartiere e si nota come una signora dal primo piano di una palazzina sbocci una bottiglia per omaggiare il “sovrano” durante il passaggio del corteo reale. Il tutto mentre la canzone “Karaoke” di Boomdabash e Alessandra Amoroso in sottofondo fa andare al ritmo di danze e applausi gli invitati che camminano alle sue spalle. E i festeggiamenti sono continuati alla grande anche successivamente con Niko Pandetta “super guest” della serata.