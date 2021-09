Catanzaro, il sindaco Abramo lascia Forza Italia e aderisce a “Coraggio Italia”

8 Settembre 2021 18:11

Catanzaro, Abramo: “aderisco con entusiasmo a Coraggio Italia. Ho avuto modo di conoscere personalmente il presidente Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia. Con lui c’è stato subito grande feeling, a partire dal modo di amministrare ed ho deciso di far parte del nuovo partito”

Forzista della prima ora, Sergio Abramo, sindaco di Catanzaro, lascia il partito di Berlusconi e aderisce a “Coraggio Italia”. “Aderisco con entusiasmo. Ho avuto modo di conoscere personalmente il presidente Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia. Con lui c’è stato subito grande feeling, a partire dal modo di amministrare ed ho deciso di far parte del nuovo partito“, sottolinea Abramo. “Sarò da subito in prima linea per sostenere le liste di Coraggio Italia alle elezioni regionali, per Occhiuto Presidente –evidenza Abramo- Un impegno, nelle prossime settimane, per far conoscere e votare quella che è la vera novità per la Calabria, ma più in generale per l’Italia. Una grande opportunità per tutti i calabresi per partecipare fin da subito alla costruzione di un grande partito nazionale”, conclude.