Catanzaro: firmato il Contratto Collettivo Provinciale del Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti

3 Settembre 2021 12:24

Firmato il Contratto Collettivo Provinciale del Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Catanzaro

Si è firmato ieri il Contratto Collettivo Provinciale del Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Catanzaro. Soddisfazione è stata espressa dalle organizzazioni datoriali (Confagricoltura, Coldiretti, Cia) e organizzazioni sindacali (Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil) per il raggiungimento degli obiettivi, nonostante il momento difficile sociale ed economico, causato anche dalla pandemia ancora in corso. Particolare rilevanza è stata data all’introduzione di nuove figure professionali, con l’intento di garantire sempre più moderna e attenta visione del mondo del lavoro nella nostra realtà, e un incremento salariale dell’1,6% con decorrenza settembre 2021 a favori degli oltre 7mila lavoratori impiegati nel settore all’interno della provincia.