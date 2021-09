Catanzaro: coltivava marijuana in giardino, arrestato 45enne

29 Settembre 2021 10:38

Catanzaro, l’uomo era già noto alle Forze di Polizia anche per fatti analoghi

I Carabinieri di Squillace hanno arrestato, in flagranza di reato, un 45enne di Vallefiorita per produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era già noto alle Forze di Polizia anche per fatti analoghi. Oltre ai suoi comportamenti e spostamenti sospetti soprattutto in alcuni orari della giornata, a tradirlo è stato l’inequivocabile “profumo”, proveniente dalla sua abitazione dove nel giardino aveva creato una vera e propria coltivazione di cannabis indica, comunemente chiamata marijuana o, in gergo, detta in passato “Maria” e più recentemente “Mary Jane”.

Insospettiti dagli strani movimenti e odori, i Carabinieri hanno perquisito la casa e nel giardino attiguo è avvenuta la scoperta: seppellite sotto uno lieve strato di terra, sono state rinvenute già estirpate 38 piante di cannabis indica di alte circa 2 metri. In alcuni barattoli di vetro, sono stati trovati invece, residui dello stupefacente già essiccato. Per tali motivi il 45enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.