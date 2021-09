Catania: prove selettive propedeutiche al prossimo corso Usar-Medium Vigili del Fuoco [FOTO]

27 Settembre 2021 23:22

Oggi, presso il campo macerie del Comando Vf di Catania, 10 unità vf provenienti da Messina, tra cui uno specialista Cinofilo, hanno partecipato alla selezione per il prossimo corso Usar-Medium Sicilia

Oggi, presso il campo macerie del Comando Vf di Catania, 10 unità vf provenienti da Messina, tra cui uno specialista Cinofilo, hanno partecipato alla selezione per il prossimo corso USAR MEDIUM Sicilia che si terrà presso il Comando Vf di Pisa, dal 11 al 22 ottobre 2021.

La prova, molto impegnativa, è suddivisa in 4 fasi. Si ricorda che l’USAR (urban search and rescue) è quell’insieme di procedure e tecniche che consentono la ricerca e soccorso in ambiente urbano, soprattutto in fase emergenziale.

I 4 step affrontati durante le selezioni sono stati :

1) valutazione e sicurezza sito;

2) movimentazione carichi;

3) manovra saf 1A;

4) Manovra TPSS su traumatizzato.