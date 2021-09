Carlo Verdone a Messina, selfie con la Madonnina sullo sfondo: domani il “Joe Petrosino’s Award”

24 Settembre 2021 18:16

Carlo Verdone sbarca in Sicilia: l’attore romano posta un selfie con lo sfondo dello Stretto di Messina e si prepara a ricevere il premio “Joe Petrosino’s Award”

Un selfie con un paesaggio splendido, quello dello Stretto di Messina. La Madonnina sullo sfondo è inconfondibile, l’autore è Carlo Verdone. Il famosissimo e amatissimo attore romano si trova a Messina per la rassegna Settembre Libri che si concluderà domani alle ore 18:00 presso Villa Cianciafara. L’evento è curato dalla giornalista Milena Romeo e promosso da Cara beltà-Sicilia. Carlo Verdone presenterà il suo ultimo libro “La carezza della memoria“e riceverà il “Joe Petrosino’s Award“.

“Con la consegna del Premio a Carlo Verdone – sottolinea l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà – l’associazione Joe Petrosino mette in luce quest’anno il genio creativo dell’attore, regista e sceneggiatore italiano che ha saputo interpretare, in maniera leggera, ma mai banale, le numerose sfaccettature dell’animo umano. La sua verve comica e le caratterizzazioni per le quali, soprattutto da attore, si è fatto conoscere, sono emblematici della capacità di noi italiani di sapere affrontare anche le situazioni più scabrose con un approccio filosofico che ci deriva da millenni di cultura“.