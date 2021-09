Caritas Diocesana di Reggio Calabria: buoni pasto dalla Fondazione “Tre Pilastri” per famiglie disagiate

29 Settembre 2021 13:48

Quest’anno la solidarietà estende i propri confini arrivando alle sedi Caritas di Cassano Jonio e Catanzaro oltre a Cosenza e Reggio Calabria già impegnate lo scorso anno nella distribuzione dei buoni pasto donati da Fondazione Terzo Pilastro Internazionale

Prosegue anche per il 2021 l’iniziativa solidale promossa lo scorso anno da Fondazione Terzo Pilastro Internazionale. A dare notizia di questa meritoria iniziativa è la sede di rappresentanza di Rende della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, situata presso l’Università della Calabria, la quale è impegnata nel monitoraggio dell’iniziativa affinché proceda tutto per il meglio. Quest’anno la solidarietà estende i propri confini arrivando alle sedi Caritas di Cassano Jonio e Catanzaro oltre a Cosenza e Reggio Calabria già impegnate lo scorso anno nella distribuzione dei buoni pasto donati da Fondazione Terzo Pilastro Internazionale. Tenuto conto del protrarsi dell’emergenza sanitaria generata dalla pandemia da Covid-19 e delle conseguenti difficoltà economiche, la Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale rinnova il suo aiuto concreto alle fasce più fragili della società, stanziando per le provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria un importo complessivo pari a 300.000,00 Euro, il quale è già stato erogato sotto forma di buoni pasto, del valore di 30,00 Euro l’uno, utilizzabili dalle famiglie in povertà alimentare per l’acquisto di beni di prima necessità, tra i quali pasta, carne, latte, alimenti per l’infanzia, e via discorrendo.

La convenzione è stata sottoscritta con le sedi Caritas di Cosenza, di Cassano Jonio, di Reggio Calabria e di Catanzaro le quali, attraverso i loro presidi territoriali presenti su tutto il territorio Diocesano di loro competenza, provvederanno alla distribuzione dei buoni pasto, così da garantire a singoli e famiglie un pasto sicuro e la possibilità di soddisfare le necessità primarie.