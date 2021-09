Capo d’Orlando: diminuiscono i positivi e crescono i vaccinati

28 Settembre 2021 12:46

Dati confortanti sulla emergenza epidemiologica a Capo d’Orlando

Dati confortanti sulla emergenza epidemiologica a Capo d’Orlando. Continuano a diminuire i numeri sia dei soggetti contagiati (14) che delle persone in quarantena (21). Per quanto riguarda le vaccinazioni, il report che fotografa la situazione al 22 settembre vede Capo d’Orlando sempre leader tra i comuni sopra i 10mila abitanti della Provincia di Messina. Su un target di 11936 soggetti “vaccinabili” tra i 12 e 60 anni, 9282 persone, pari al pari al 77,76%, hanno ricevuto almeno una dose e 8765, pari al 73,43%, risultano immunizzati per aver ricevuto due dosi.