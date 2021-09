Capienza negli stadi, il sottosegretario alla Salute Costa: “tappa intermedia al 75% e poi 100%”

22 Settembre 2021 09:13

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, apre alla possibilità che per stadi, palazzetti, teatri e cinema ci possa essere una graduale apertura verso il 75% e poi il 100% dei posti a disponibili

Il governo italiano ragiona sulla possibilità di ampliare la capienza di stadi, palazzetti, teatri e cinema. Ne dà notizia il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, più volte interpellato in questi mesi in merito ai possibili restringimenti o allentamenti riguardanti la capienza nelle strutture al chiuso e all’aperto, si era sempre mostrato prudente. Questa volta, intervistato ai microfoni di “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1, Costa ha a aperto alla possibilità di un progressivo aumento fino al 100% della capienza per gli impianti all’aperto: “credo che ci possa essere una tappa intermedia che può prevedere il 75 per cento per poi arrivare al 100“. Parole che seguono quelle del presidente del Coni Giovanni Malagò e della sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali che nei giorni scorsi avevano invocato la riapertura totale. Differente la situazione dei palazzetti al chiuso: leghe e federazioni chiedono un’equiparazione con cinema e teatri, ma per ora sembra prevalere la linea della prudenza con un possibile aumento al 50%. Una decisione è stata promessa entro il 30 settembre, dopo un’attenta valutazione del CTS della curva epidemiologica.