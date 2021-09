Siac Messina, ufficiale il calendario: esordio in Calabria, alla seconda è subito derby

3 Settembre 2021 18:14

Esordio in trasferta per la Siac Messina sul campo del Casali del Manco

Il campionato della Siac Messina inizierà in Calabria, precisamente a Casali Del Manco in provincia di Cosenza. La Divisione C5 ha reso noti i calendari nazionali e per quanto riguarda il girone H di serie B esordio in trasferta, sabato 9 ottobre, per la squadra biancazzurra del presidente Marco Ravidà. Nel secondo turno, è in calendario la stracittadina contro la Pgs Luce, mentre gli altri due derby messinesi sono in programma in casa la sesta giornata con la Meriense e l’undicesima, ultima d’andata, contro il Mortellito. Il “giro di boa” è fissato per il 15 gennaio, mentre la regular season terminerà il 7 maggio.

La Siac Messina comincerà la preparazione lunedì 6 settembre e, in attesa di dare il via sul campo alla stagione sportiva, ha ufficializzato gli accordi con il giovane laterale (ex Pgs Luce) Marco Raffa, elemento di qualità che potrà fornire un prezioso contributo al gruppo allenato da Erminio Fazio, e con l’agrigentino Samuele Limblici (classe ‘94), che studia all’Università di Messina e si è sempre distinto in carriera per la facilità di andare in rete.

“Conto i giorni che mancano all’avvio di questa stimolante esperienza – dichiara Limblici, laterale-pivot messosi in luce in C1 e C2 – ringrazio la dirigenza e lo staff tecnico della Siac per aver riposto in me la necessaria fiducia, che cercherò di ricambiare impegnandomi al massimo sia negli allenamenti che nelle partite. La categoria è difficile, poiché tutte le formazioni sono attrezzate ed agguerrite, ma noi cercheremo di toglierci delle soddisfazioni”.