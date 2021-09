Calcio: Serie A, Bologna battuto con un netto 6-1 e l’Inter torna al comando (2)

18 Settembre 2021 20:22

(Adnkronos) – L’Inter dilaga nella ripresa. Vecino, tornato titolare, ritrova il gol, su assist di Dimarco. Sale poi in cattedra Dzeko con due gol in 5′. Al 18′ palla messa in area da Brozovic per Lautaro che finta e lascia scorrere alle sue spalle: il bosniaco controlla e di punta, per anticipare il difensore e rubargli il tempo, mette all’angolino.

Al 23′ Sanchez serve l’ex Roma che sulla sinistra arriva quasi sulla linea di fondo e da posizione defilatissima, quando tutti si aspettano la palla messa al centro, trova l’angolo lontano sotto alla traversa calciando col destro a rientrare. Al 41′ il gol della bandiera degli ospiti con un colpo di testa di Theate che manda i titoli di coda sul match.