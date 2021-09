Calcio: Procura apre procedimento nei confronti di Esposito (Spal) per esultanza dopo gol

19 Settembre 2021 15:26

Roma, 19 set. – (Adnkronos) – “La Procura Federale, dopo avere acquisito i video della partita Reggina-Spal, ha aperto un procedimento nei confronti del calciatore della Spal Salvatore Esposito, per la condotta antisportiva ed in violazione dei principio di lealtà e correttezza tenuta dopo la segnatura del gol su calcio di rigore, nell’esultanza rivolta ai propri tifosi presenti allo stadio Granillo di Reggio Calabria. Nelle prossime ore la Procura procederà alla contestazione formale degli addebiti”. Lo rendo noto la Figc in un comunicato. Il ventenne centrocampista degli estensi ha esultato sotto il settore ospiti prima toccandosi le parti basse e poi mimando il gesto di avere gli attributi.