Calcio: notte fuori da bolla e con persona non autorizzata, i motivi dell’esclusione di McKennie

8 Settembre 2021 13:31

Roma, 8 set. – (Adnkronos) – Una notte fuori dalla bolla di squadra organizzata dalla federcalcio statunitense a Nasvhville, Texas e un’altra serata nella propria camera d’albergo in ritiro in compagnia di una persona non autorizzata. Questi, secondo Espn, i motivi dell’esclusione dalla nazionale statunitense di Weston McKennie, che avrebbe quindi più volte violato la bolla organizzata per proteggere la squadra a stelle e strisce dal rischio di contagio da Covid. Il 23enne centrocampista della Juventus è tornato da ieri a disposizione di Massimiliano Allegri in vista del match di sabato al Maradona contro il Napoli.