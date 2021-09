Calcio: Milan, domani Florenzi si opera al menisco

30 Settembre 2021 14:34

Milano, 30 set. – (Adnkronos) – Brutte notizie per Alessandro Florenzi dopo il consulto al ginocchio sinistro effettuato questa mattina. L’esterno del Milan si dovrà operare in artroscopia al ginocchio per un problema al menisco. Il trentenne romano si opererà domani.