Calcio: Mancini, ‘Verratti ha preso una botta al ginocchio, lo valutiamo domani’

4 Settembre 2021 17:52

Basilea, 4 set. – (Adnkronos) – “Stanno tutti abbastanza bene, Marco Verratti ha preso un colpo al ginocchio ma valutiamo tutti domattina perché non sono passate nemmeno 48 ore”. Lo dice il ct della Nazionale Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia del match con la Svizzera per le qualificazioni al mondiale di Qatar 2022. “Abbiamo bisogno di giocatori che sono pronti”, aggiunge Mancini.