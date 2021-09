Calcio: Laporta, ‘progetto Superlega ancora vivo’

7 Settembre 2021 17:52

Roma, 7 set. – (Adnkronos) – ‘Il progetto è ancora vivo. Tutte le pressioni e i tentativi di sanzioni sono andati a vuoto. Molti club c’invitano ad andare avanti perché conviene anche a loro e non c’è niente che la Uefa possa fare per impedircelo”. Lo dice il presidente del Barcellona Joan Laporta in merito al progetto della Superlega. “Sarà una competizione molto allettante, anzi la più allettante al mondo, e molti club ne trarranno vantaggio”, aggiunge il numero uno del club catalano alla rivista ‘Onze’.