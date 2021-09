Calcio: Gasperini, ‘girone più duro degli ultimi anni, per passare servirà qualcosa di speciale’

13 Settembre 2021 20:12

Bergamo, 13 set. – (Adnkronos) – “Credo che il girone si molto difficile, ancora di più di quello degli scorsi anni. Per riuscire a passare il turno, dovremo fare qualcosa di speciale perché affronteremo avversari di grande spessore”. Così l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Champions contro il Villarreal.

“Loro si presentano da soli, il Villarreal ha vinto l’Europa League e ha sfidato il Chelsea in Supercoppa -aggiunge Gasperini-. Si presentano con grandi credenziali perché si sono ulteriormente rinforzati. Ho visto solo poche partite perché non ne hanno giocate molte, ma sono di sicuro una squadra forte ed organizzata non solo negli elementi. Per fare risultato, dovremo fare una grande prestazione”.