Calcio: Concacaf League, vice presidente Suriname Brunswijk in campo a 60 anni

22 Settembre 2021 11:34

Roma, 22 set. – (Adnkronos) – L’attuale vicepresidente del Suriname ed ex guerrigliero, Ronnie Brunswijk, 60 anni, ha preso parte al match di andata degli ottavi di finale della Concacaf League con la maglia dell’Inter Moengotapoe, squadra di cui è presidente e proprietario. Brunswijk è sceso in campo allo stadio di Paramaribo contro l’Olimpia, club honduregno, vestendo la maglia numero 61 (è il suo anno di nascita, 7 marzo 1961).

Brunswijk ha indossato anche la fascia da capitano nei 54 minuti in cui è rimasto in campo, prima di essere sostituito da Doorson. L’Inter Moengotapoe ha perso in casa per 6-0 (al momento del cambio la squadra di Brunswijk era già sotto per 3-0). Il vicepresidente del Suriname, che disputa regolarmente partite con la sua squadra, ha giocato in attacco al fianco del 21enne Damian Brunswijk, numero 10 e membro della sua famiglia. Si tratta del giocatore più anziano (60 anni e 198 giorni) a disputare un match internazionale di club.

Ex sergente dell’esercito, negli anni ’80 Brunswijk era diventato un capo ribelle contro il dittatore Desi Bouterse. Ricco uomini d’affari, è stato condannato per traffico di droga in contumacia a otto anni di carcere nel 1999 dalla giustizia olandese (ex potenza coloniale) e a dieci anni dalla giustizia francese, ma il Suriname non estrada. Non parteciperà alla partita di ritorno in Honduras: preferisce non correre rischi a causa dei suoi problemi giudiziari.