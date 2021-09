Calcio: Chiellini, ‘biennale con la Juve? Sto bene e non mi pongo limiti’

4 Settembre 2021 20:02

Basilea, 4 set. – (Adnkronos) – “I due anni sono più per evitare di star lì a discutere ogni volta, ma io mi godo il momento. Ora sto bene, sono felice, senza pormi limiti ma anche senza darmi traguardi troppo lontani”. Lo dice il capitano di Juventus e Nazionale Giorgio Chiellini, in conferenza stampa alla vigilia di Svizzera-Italia, in merito al rinnovo biennale con il club bianconero che scadrà il 30 giugno 2023 quando avrà quasi 39 anni.