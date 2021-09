Calcio: Agnelli, ‘sostegno mia famiglia miglior garanzia per tenere Juve al vertice’

27 Settembre 2021 20:52

Torino’27 set. – (Adnkronos) – “La Juventus ci sarà e il sostegno della mia famiglia, da ormai quasi un secolo, sono la testimonianza più tangibile e la migliore garanzia per continuare a ricoprire un ruolo di vertice nel grande spettacolo del calcio: condividendo la stessa passione con centinaia di milioni di tifosi in tutto il mondo”. Così il presidente della Juventus Andrea Agnelli in un passaggio della lettera agli azionisti del club bianconero.

“Il calcio è lo sport più popolare del mondo, i colori bianconeri come quelli di tantissimi altri club, partecipano a questo spettacolo da sempre -aggiunge Agnelli-. è preciso dovere di chi rappresenta la Società, garantire il massimo della professionalità, dell’impegno e dell’integrità perché la Juventus tenga fede alla propria storia”.