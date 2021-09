Calabria: uomo arrestato per furti in tre gioiellerie

11 Settembre 2021 16:50

I Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno arrestato un quarantottenne del posto, ritenuto responsabile di furto con destrezza in tre gioiellerie della provincia

Nella serata del 10 settembre, a Pianopoli (CZ), i Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno arrestato un quarantottenne del posto, ritenuto responsabile di furto con destrezza in tre gioiellerie della provincia. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Catanzaro a seguito di richiesta della locale Procura, all’esito di indagini, condotte dalla Stazione Carabinieri di Girifalco. I riscontri investigativi hanno permesso di rilevare come la mattina del 14 agosto l’uomo, con il viso coperto da mascherina, avesse raggiunto Girifalco (CZ) e, dopo essere entrato in due differenti gioiellerie fingendosi interessato all’acquisto di un regalo di battesimo, avesse approfittato di una momentanea distrazione dei commercianti per sottrarre rispettivamente un braccialetto ed una catenina in oro. Il successivo 26 agosto, invece, in una gioielleria del centro di Catanzaro, il pianopoletano avrebbe finto di voler comprare un gioiello per un regalo di compleanno e, mentre il gioielliere intento nella pesatura di un monile, si sarebbe impossessato di una coppia di gemelli in oro. Le indagini hanno permesso di mettere a sistema i tre episodi di furto, identificare l’autore e restituire uno dei monili al legittimo proprietario.