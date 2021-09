Calabria, tragedia a Coreca: giovane muore annegato, le onde lo trascinano a fondo

5 Settembre 2021 11:42

Tragedia in quel di Coreca, paese in provincia di Cosenza: il giovane Giuseppe Corrado Russo muore annegato a causa del mare agitato

Una giornata di relax al mare con gli amici si trasforma in tragedia. È quanto accaduto a Coreca, paese in provincia di Cosenza. Il giovane Giuseppe Corrado Russo è morto annegato a causa del mare agitato. Il ragazzo, originario di Grimaldi (Cosenza), secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, aveva deciso di fare un bagno nonostante lo stato delle acque non fosse dei più tranquilli. Ad un certo punto, a causa del mare agitato e delle onde, Giuseppe non è più riuscito a tornare a riva. Gli amici si sono accorti della difficoltà e hanno allertato subito il bagnino. Il ragazzo è stato portato a riva anche grazie al supporto della capitaneria di porto, ma i soccorsi sono stati vani, già in quel momento non c’era più nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione. Giuseppe viveva da diversi anni al Nord ma tornava con piacere in Calabria per rivedere i suoi affetti e il suo mare. Tanti i messaggi ricolmi di incredulità e tristezza espressi sui social, di seguito quello della cugina: “Tu… mio dolcissimo cugino… amico d’infanzia! Tu che adoravi così tanto il mare a tal punto da farti portare via ( non si può morire a trentanni) … sto vivendo un’incubo ?!? … dimmi che è così! … Giuseppe Corrado Russo“.