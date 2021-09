Calabria, traffico internazionale di droga: smantellata organizzazione criminale, 57 arresti in diverse regioni [VIDEO]

14 Settembre 2021 06:33

Calabria, contrasto al traffico internazionale di stupefacenti: in corso 57 arresti e sequestri per oltre 3,7 milioni di euro

Dalle prime luci dell’alba i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catanzaro e del servizio centrale investigazione criminalità organizzata della guardia di finanza di Roma, coordinati e diretti dalla procura della Repubblica – D.D.A. di Reggio Calabria, stanno eseguendo in diverse regioni 57 misure cautelari nei confronti di esponenti di un’organizzazione criminale dedita all’importazione di cocaina dal Nord–Europa e dalla Spagna.

In corso sequestri di beni per oltre 3,7 milioni di euro.

I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà in mattinata presso la sede del comando provinciale della guardia di finanza di Reggio Calabria, alla presenza del procuratore della Repubblica di Reggio Calabria dott. Giovanni Bombardieri, dei procuratori aggiunti della repubblica dott. Gaetano Paci e dott. Giuseppe Lombardo e dei vertici della guardia di finanza del comando provinciale di Catanzaro e dello S.C.I.C.O. di Roma.