Calabria, Staropoli: “vili minacce a Gratteri, esprimo la mia incondizionata vicinanza al Procuratore”

18 Settembre 2021 14:41

Calabria, Staropoli: “non è un mistero l’elevato rischio di attentati per la vita del Procuratore Gratteri e dei suoi famigliari ma, leggere le dichiarazioni del collaboratore di Giustizia che rivela il proposito criminoso di alcuni boss di voler uccidere il figlio mi ha profondamente sconvolta”

“Esprimo la mia incondizionata vicinanza al Procuratore Nicola Gratteri e alla sua famiglia“, dichiara in una nota Lia Staropoli, Presidente dell’Associazione “ConDivisa- Sicurezza e Giustizia” nonché responsabile Sicurezza del Movimento Antimafia “Ammazzateci Tutti” dopo aver appreso del proposito criminoso delle ‘ndrine di voler uccidere il figlio del Dott. Gratteri. “Non è un mistero l’elevato rischio di attentati per la vita del Procuratore Gratteri e dei suoi famigliari ma, leggere le dichiarazioni del collaboratore di Giustizia che rivela il proposito criminoso di alcuni boss di voler uccidere il figlio del dottor Gratteri mi ha profondamente sconvolta e amareggiata. Trovo inquietanti anche le modalità descritte dal collaboratore. Il modo più subdolo e viscido per colpire un integerrimo Uomo dello Stato consiste proprio nel minacciare la sicurezza degli affetti più cari, una minaccia terribile e credibile che richiede una risposta adeguata ed immediata da parte dello Stato . Stamattina ho avuto modo di attestare privatamente vicinanza al Dott. Gratteri, finito nel mirino dei boss perché ha capito come disarticolare le famiglie di ‘ndrangheta, colpendo anche la zona grigia, perché la mafia senza consenso sociale non è niente”, conclude.