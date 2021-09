Calabria, il particolare record: “a Sellia c’è un museo ogni 60 abitanti, come noi nessuno in Europa”

30 Settembre 2021 11:46

Il sindaco Davide Zicchinella esulta per il risultato raggiunto: “quando nel 2009 sono stato eletto per la prima volta Sellia non ne aveva neppure uno”

Il piccolo comune di Sellia, borgo medievale di 500 anime dell’entroterra catanzarese in Calabria, vanta un rapporto tra abitanti e strutture museali o espositive pari a una ogni 60 residenti e che potrebbe fregiarsi del titolo di comune europeo con il più alto tasso di spazi culturali offerti al pubblico. Tra i vicoli e le viuzze di questo “borgo-museo” emergono tanti piccoli ma originali “contenitori”, una rete museale voluta dal sindaco Davide Zicchinella, giovane pediatra prestato alla politica. Nasce così lo Smoss, acronimo di Sistema museale e degli opifici storici di Sellia che comprende un museo dedicato interamente ai bambini (Mu.Se.BA), il Museo del Fumetto e l’Eco-Museo all’aperto. A breve aprirà il Museo della Scienza e della Terra con resti in fossili di diverse specie di dinosauri, campioni di sabbie (oltre 3000) provenienti da gran parte dei mari, degli oceani e dei deserti della Terra ed alcuni frammenti di meteoriti. Oltre ad alcuni antichi opifici della civiltà rurale. “Sellia è oggi il comune con il maggior numero procapite di contenitori museali d’Europa. Quando nel 2009 sono stato eletto per la prima volta sindaco non ne aveva neppure uno. Mettere la persona giusta al posto giusto può fare la differenza. Datemi fiducia!”, ha affermato sui social Zicchinella che è candidato alle imminenti Elezioni Regionali in sostegno di Amalia Bruni.