Calabria: parte il reclutamento per le infermiere volontarie della Croce Rossa

21 Settembre 2021 13:15

Al via anche quest’anno in Calabria la Campagna di Reclutamento per fare parte del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana. Una storia lunga più di 100 anni che vede le Infermiere della Croce Rossa Italiana impegnate quotidianamente nell’aiutare il prossimo. In prima linea dove occorre.

“AMA, Conforta, Lavora e Salva “ il motto che accompagna il lavoro di ogni Crocerossina. Le selezioni rimarranno aperte fino al 30 novembre 2021 e le interessate potranno richiedere informazioni circa i requisiti previsti e le modalità di iscrizione alla Scuola Allieve II.VV.CRI presso L’Ispettorato II.VV. di riferimento consultando i siti e inviando richiesta alla mail: isp.reggiocalabria@iv.cri.it.