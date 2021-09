Follia in Calabria: pakistano aggredisce con una zappa due uomini ed una donna, due feriti in gravi condizioni

9 Settembre 2021 22:00

Calabria: pakistano aggredisce con una zappa alcune persone ferendo gravemente due uomini rispettivamente di 68 e 60 anni e in modo lieve una donna 48enne

Nella mattinata odierna, in Catanzaro, i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne di origine pakistana che, all’interno di un noto centro ippico dove lavorava come stalliere, a causa di ripetuti epiteti offensivi indirizzatigli, aveva aggredito con una zappa alcune persone presenti nella struttura, ferendo gravemente due uomini rispettivamente di 68 e 60 anni e in modo lieve una donna 48enne, tutti catanzaresi frequentatori del centro. Immediatamente dopo l’arresto, l’aggressore ha ammesso le sue responsabilità, chiarendo la dinamica dei fatti nel corso dell’interrogatorio svolto dal Pubblico Ministero di turno all’interno del pronto soccorso dell’Ospedale Pugliese Ciaccio, dove è stato ricoverato a causa delle lievi ferite procurate nel corso della colluttazione. I due uomini aggrediti sono tuttora ricoverati in pericolo di vita presso la sala rianimazione del citata struttura sanitaria, mentre la donna è stata già dimessa.