Calabria: pakistano aggredisce con una zappa due uomini ed una donna, muore uno dei feriti

11 Settembre 2021 15:51

Calabria, è morto il 60enne brutalmente aggredito a colpi di zappa in un maneggio a Catanzaro

E’ morto questa mattina nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Pugliese di Catanzaro, uno dei due uomini feriti in un’aggressione avvenuta due giorni fa in un maneggio del capoluogo di regione. Già nella serata di giovedì i Carabinieri della locale Compagnia avevano arrestato in flagranza di reato un 28enne di origine pakistana che aveva aggredito con una zappa alcune persone, ferendo gravemente tre persone (oggi il decesso del 60enne). Immediatamente dopo l’arresto, l’aggressore ha ammesso le sue responsabilità.