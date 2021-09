Calabria, Occhiuto: “il turismo deve diventare sempre più prima industria per la nostra Regione”

12 Settembre 2021 13:18

Turismo in Calabria, la nota di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria

“Dobbiamo lavorare per sviluppare in modo esponenziale il turismo, che deve diventare sempre più la prima industria per la nostra Regione. Abbiamo paesaggi straordinari, giacimenti culturali e storici incredibili, 800 chilometri di costa: il 10% delle coste italiane è in Calabria! Il mare non può essere inquinato: nel mio programma ho previsto di potenziare il controllo dei depuratori, e useremo le nuove tecnologie – ad esempio in droni con i termoscanner – per scoprire gli scarichi abusivi. Dobbiamo far fare ai nostri porti un salto di qualità, dobbiamo valorizzare il turismo enogastronomico e il turismo religioso. E poi dobbiamo attrarre investimenti e investitori, aziende che vogliono scommettere sulla nostra Calabria, che vogliono scommettere su una delle terre più belle del mondo.Tutto questo va fatto presto e bene”. Lo scrive su Facebook Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria.