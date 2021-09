Calabria, Nesci: “grazie a Fratelli d’Italia rinviate le caselle esattoriali”

9 Settembre 2021 16:06

Calabria, Nesci: “Fratelli d’Italia alla Camera porta a casa un grande risultato: caselle esattoriali rinviate”

“Disco verde con larga convergenza delle forze parlamentari, quest’oggi alla Camera dei Deputati, relativo all’ ordine del giorno su cartelle esattoriali presentato da Fratelli d’Italia. Un provvedimento approvato con il sostegno della maggioranza, riprova del fatto che il nostro partito, con proposte ed azioni mirate, sta dando un contributo qualificato al Paese in questa fase pandemica ancora preoccupante, e nonostante il ruolo di opposizione. L’ordine del giorno, dopo l’ottimo lavoro in Commissione delle deputate Wanda Ferro, Carmela Bucalo e Paola Frassinetti è giunto in aula e ha ottenuto la sua approvazione a grande maggioranza”. E’ quanto scrive in una nota Denis Nesci del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia – Reggio Calabria. “Il testo è riferito al fatto che per il perdurare dello stato di difficoltà in cui versano famiglie ed imprese per effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19; e soprattutto considerata l’assoluta necessità di non aggravare ulteriormente la posizione dei cittadini contribuenti, viene impegnato il Governo, a valutare la possibilità di proroga dei termini delle notifiche delle cartelle esattoriali riferite al periodo emergenziale pandemico, e, cosa più importante; a valutare di sospendere gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi. Una vera e propria boccata d’ossigeno per gli italiani, messi alle strette da un contesto socio-economico allarmante che con la pandemia ha generato pressioni ed incertezze per famiglie ed imprese. Fratelli d’Italia, con responsabilità e vigore politico, si conferma un partito che lavora nell’interesse esclusivo dei cittadini, e che riesce ad offrire soluzioni concrete al Governo, se pur da compagine di minoranza all’interno del Parlamento”, conclude.