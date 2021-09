Calabria, incendio in un’azienda agricola di Isola Capo Rizzuto: morti cinque bovini

24 Settembre 2021 13:15

Le cause sulla natura dell’incendio sono ancora in corso accertamenti da parte dei carabinieri

Sono morti cinque bovini nell’incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della locale Tenenza, che la notte scorsa ha interessato alcuni capannoni di un’azienda agricola nella località Mazzotta nel comune di Isola Capo Rizzuto. Le fiamme hanno distrutto un capannone all’interno del quale si trovavano gli animali oltre a numerose balle di fieno, e un magazzino di 200 metri quadri dove erano conservati attrezzi e macchinari agricoli.

Tre le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone impegnate e che hanno dovuto lavorare tutta la notte per spegnere il rogo. Ancora stamattina i vigili stanno tenendo sotto controllo le balle di fieno incendiate per evitare che possano innescare altre fiamme. Solo una volta messa in sicurezza l’area, è stato riferito dall’Ansa, si potrà verificare la natura dell’incendio.