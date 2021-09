Calabria: la Protezione Civile Calabria lancia un video contest per sensibilizzare la vaccinazione nella fascia 12-18 anni

22 Settembre 2021 16:41

Calabria: la campagna di vaccinazione è ormai giunta ad una fase particolarmente delicata, quella in cui è necessario coinvolgere il più possibile i cittadini della fascia di età ricompresa fra i 12 ed i 59 anni

L’importanza della vaccinazione anti-Covid-19. E se a spiegarlo fossero i giovani? La campagna di vaccinazione è ormai giunta ad una fase particolarmente delicata, quella in cui è necessario coinvolgere il più possibile i cittadini della fascia di età ricompresa fra i 12 ed i 59 anni. Con la ripresa delle attività scolastiche in presenza, è di fondamentale importanza che siano gli studenti ad essere protetti dal Coronavirus, anche per garantire un maggior grado di prevenzione dal contagio nelle loro famiglie di appartenenza. La Protezione Civile Calabria lancia un’iniziativa speciale: un contest nel quale ragazzi e ragazze tra i 12 e i 18 anni possano raccontare il perché si siano vaccinati, mostrando il proprio Green Pass, attraverso un mini video di massimo 60 secondi da inviare via mail a comunicazione.protezionecivile@regione.calabria.it entro domenica 10 ottobre. I video potranno riguardare una singola persona o anche un gruppo e verranno caricate sulle pagine social, facebook ed instagram della Protezione Civile Calabria. L’autore o gli autori del video che riceveranno più “like” verranno coinvolti come testimonial in alcune azioni della Protezione Civile sino al mese di dicembre.