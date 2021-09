Calabria, al via la II edizione della CorriRoggiano: la gara podistica che unisce sport e solidarietà

6 Settembre 2021 10:48

Tutto pronto per la II edizione della CorriRoggiano, a Cosenza: le info sull’evento

Manca pochissimo alla II edizione della CorriRoggiano, la gara podistica che si terrà domenica 12 settembre a Roggiano Gravina (CS), quinta tappa del Campionato Regionale Master di Corsa su Strada, con ritrovo alle ore 8.00 in corso Umberto e partenza alle ore 9.30.

L’evento è organizzato dall’A.S.D. CorriCastrovillari, in collaborazione con la Pro Loco “Luigi Lucchetta” di Roggiano, che hanno deciso di sposare il progetto “Smile in Action” – Sorriso in Movimento, la nobile causa promossa dal poliedrico artista Gianni Cinelli, noto per la sua partecipazione al programma di successo di Canale 5, “Zelig” e al Festival di Sanremo. Da anni Cinelli e la moglie Laura si impegnano per far conoscere ai più il programma di supporto nutrizionale “Annapoorna Breakfast” che ha come obiettivo quello di provvedere a garantire la colazione al più cospicuo numero possibile di bambini indiani.

“Ho conosciuto Gianni Cinelli in vacanza in Puglia, tanto tempo fa. Siamo subito diventati amici – ci ha detto Antonio Perrone, biologo nutrizionista, roggianese doc e tesserato CorriCastrovillari – La sua semplicità, unita ad una simpatia travolgente e ad un’umanità fuori dal comune mi hanno spinto ad avvicinarmi al lavoro di “Annapoorna Breakfast”. Da qui, l’idea di coniugare i valori dello sport con quelli di questa straordinaria iniziativa, affinché nessun bambino indiano debba soffrire più la fame” ha proseguito Perrone che ha aggiunto: «appena ho parlato del progetto al Presidente Gianfranco Milanese e al vicepresidente Gaetano D’Elia sono stati subito entusiasti. Per l’occasione ho coniato un hastag che spero possa diventare realtà: #portiamodicorsailcibodovenonc’è. Un augurio, ma principalmente un obiettivo importante”.

Con soli 10€ ci si potrà iscrivere alla corsa, vivere la magia della gara podistica competitiva e aiutare chi ha più bisogno. I proventi, derivanti dalla raccolta fondi, saranno devoluti ad “Annapoorna Breakfast Programme”. Tutti gli atleti che parteciperanno all’evento riceveranno, al momento dello start, una meravigliosa medaglia in terracotta realizzata dal Maestro Maurizio Russo. Al traguardo della CorriRoggiano il 1° Uomo e la 1° Donna Assoluta alzeranno al cielo un fantastico Trofeo in terracotta offerto dall’ Associazione ARCO – Francesco Provenzano.

Inoltre, sabato 11 settembre alle ore 18.30 presso il Parco Archeologico della villa romana di Larderia, a Roggiano, ci sarà un bel momento di spettacolo con Gianni Cinelli che allieterà il pubblico di grandi e piccini con uno show di cabaret dal titolo “Che personaggio?!?!” con musica dal vivo del duo Adriano Mandato e Sandro Ricciuti.

La manifestazione è sostenuta da Caffè Guglielmo, Gruppo Aversente, Milanese S.r.l. e Studio dentistico dott.ssa Maria Antonella Pagliaro, e patrocinata dal Comune di Roggiano Gravina e della Fidal. Tutte le info sulla pagina Facebook “CorriCastrovillari”.