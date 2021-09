Calabria, incendio in una palazzina a Miglierina: evacuate 6 famiglie in piena notte

8 Settembre 2021 16:17

Incendio in una casa di una palazzina a Miglierina (Catanzaro): Vigili del Fuoco impegnati a tarda notte, evacuate 6 famiglie

Notte movimentata per i Vigili del Fuoco di Catanzaro. I pompieri sono stati impegnati fino a tarda notte per domare le fiamme divampate in una palazzina nel Comune di Miglierina, centro del catanzarese. Una delle abitazioni della struttura, situata al primo piano, ha preso fuoco. Le 6 famiglie presenti all’interno della palazzina popolare sono state immediatamente evacuate e fortunatamente nessuno dei condomini è rimasto ferito. L’appartamento è stato completamente distrutto dal rogo che ha provocato danni strutturali anche al piano terra e al piano superiore. Registrati danni da fumo nelle altre 3 abitazioni. Una volta spento l’incendio, è stato interdetto, in via precauzionale, l’accesso alla palazzina in attesa di ulteriori verifiche tecnico-strutturali.