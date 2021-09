Calabria, i DATI aggiornati sulla campagna vaccinale: boom di somministrazioni nella fascia 12-19 anni

24 Settembre 2021 10:59

Il grafico con le coperture vaccinali di età in Calabria aggiornato al 24 settembre 2021

Continua a salire il dato di cittadini in Calabria che ha ricevuto il vaccino anti-Covid. Come si può chiaramente vedere dal grafico del Dott. Luca Fusaro, che ha raccolto le statistiche fornite dal Ministero della Salute e aggiornate alle ore 06.14 del 24 settembre 2021, il 76,5% della popolazione calabrese è stato vaccinato (5,2% in attesa della seconda dose). Un boom di somministrazioni si nota nella fascia 12-19, il 12,6% degli adolescenti infatti è in attesa del richiamo, mentre il 49,3% ha completato il ciclo.

Numeri in salita nella fascia che va dai 20 ai 59 anni, dove tra prime e seconde dosi risulta vaccinato il 72,8% della popolazione. Stabili invece in numeri nella fascia over 60, dove l’86,2% ha già ricevuto il siero anti-Covid.