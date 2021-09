28 Settembre 2021 14:00

Calabria, gli auguri di Wanda Ferro al generale dei Carabinieri Salsano ed il ringraziamento al generale Paterna

“Rivolgo al nuovo comandante regionale dell’Arma dei Carabinieri gen. Pietro Francesco Salsano un benvenuto e un augurio di buon lavoro”. E’ quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro. “Condivido le parole con cui il generale Salsano ha rimarcato il ruolo delle istituzioni e dell’intera società civile per la rinascita del territorio. Il forte sentimento di fiducia che la gente nutre nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, rappresenta certamente un collante forte e necessario tra i cittadini e lo Stato”, aggiunge Wanda Ferro, che rivolge un ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi al comando della Legione Carabinieri Calabria dal generale Andrea Paterna. “Il generale Paterna ha lasciato un segno importante non solo per l’attività operativa svolta in questi anni dai carabineri, che ha consentito di ottenere risultati storici nel contrasto alla criminalità organizzata, ma anche per il rilievo dato alla collaborazione tra istituzioni, che consente di rafforzare la loro credibilità e l’efficacia delle risposte da dare ai cittadini”, conclude l’on. Ferro.