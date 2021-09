Calabria: evade dai domiciliari per comprare droga, arrestato 23enne marocchino

24 Settembre 2021 14:19

Ne è valsa la pena di essere arrestato per evasione? A questa domanda dovrà rispondere un 23enne, originario del Marocco, residente nella zona sud della città, già agli arresti domiciliari per una rapina avvenuta nello scorso mese di agosto a Catanzaro Lido. I Carabinieri della Stazione di Catanzaro S. Maria, nel corso del controllo del territorio, notavano l’uomo fuori dalla propria abitazione e, dopo averlo fermato, immediatamente lo perquisivano rivenendo nelle tasche del pantalone una dose di cocaina. Per l’uomo è quindi scattato l’arresto in flagranza di reato per evasione e la segnalazione alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti che gli potrà costare la sospensione della patente di guida e di altri titoli concessori come porto d’armi e documenti validi per l’espatrio eventualmente in suo possesso. Su disposizione del PM di turno presso la Procura di Catanzaro è stato poi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.