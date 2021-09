Calabria e fallimento del commissariamento della sanità: domani a Reggio la presentazione del libro del dottor Curia

15 Settembre 2021 14:13

“Per una sanità partecipata” è il titolo del nuovo libro del dr. Rubens Curia che verrà presentato domani Giovedì 16 settembre 2021 alle ore 17,30 presso Spazio Open Via Filippini a Reggio Calabria

Giovedì 16 settembre 2021 alle ore 17,30 presso Spazio Open Via Filippini 23 Reggio Calabria, il dr. Rubens Curia terrà la Conferenza stampa per la presentazione del suo nuovo libro “Per una sanità partecipata” edito da Città del Sole edizioni. “Dopo il successo nel 2018 del “Manuale per una riforma della sanità in Calabria” che ha delineato le cause che hanno portato al Commissariamento e le proposte per una “riforma organizzativa ed etica della sanità calabrese”, vogliamo oggi, con il nuovo libro, analizzare questi ultimi due anni, le occasioni mancate, il perché del fallimento del Commissariamento ma, soprattutto, questo nuovo soggetto, strano come la giraffa, che è “Comunità Competente” con i suoi protagonisti e alcuni documenti importanti elaborati al suo interno che descrivono le soluzioni per una sanità rinnovata”, si legge in una nota.

“Argomenti e questioni quali l’opportunità sprecata dell’Edilizia Sanitaria, il Budget di salute, il nuovo ruolo del Dipartimento di Prevenzione e l’Infermiere di famiglia sono i temi che abbiamo approfondito. Con lo scopo di incrementare la partecipazione degli attori sociali, degli operatori sanitari e dei rappresentanti delle Istituzioni a misurarsi concretamente con la tutela della salute che, nella nostra Regione, attualmente impegna oltre 5 miliardi di euro. Solo mettendo in moto un grande movimento culturale possiamo ottenere una “Riforma Organizzativa ed Etica””, conclude il comunicato.