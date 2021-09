29 Settembre 2021 16:32

Calabria, Denise Priolo (Coraggio Italia): “servono medici di base per coprire l’interno territorio nazionale”. Appuntamento il 1 ottobre a Catanzaro Lido con il Senatore Quagliariello

“Esiste un problema generale sanità in Calabria, ma sono anche necessari figure importanti come i medici di base, per coprire l’intero territorio regionale e garantire tranquillità ai cittadini di zone montane. Il Governo deve supportare i territori e in particolare quelli piu’ interni dove questa figura è indispensabile”. Queste le parole di Denise Priolo, esponente di Coraggio Italia e candidata alle prossime elezioni regionali. “Questo – prosegue la Priolo – è solo uno dei tanti problemi della Calabria che vorremmo risolvere definitivamente. Far crescere la Calabria significa anche dare una spinta importante e concreta alla crescita dell’Italia. Il mio impegno in questa direzione è concreto e senza dubbi.” ”La carenza di medici di base è evidente. Lo era anche prima della pandemia, figuriamoci adesso in questa condizione particolarissima’‘. Sono proprio le parole delle deputate di Coraggio Italia Daniela Ruffino e Simona Vietina che hanno sollevato il problema a livello nazionale. ‘‘Parliamo di un disagio- aggiungono- evidentissimo sul territorio, fatto di province ricche di piccoli Comuni isolati, come ad esempio quelli montani, dove anche 20 chilometri fatti di curve e ricchi di neve in inverno diventano un ostacolo importante soprattutto per gli anziani”.

Per Ruffino e Vietina ‘‘è importante quindi una programmazione che tenga conto dei pensionamenti dei medici di base e delle esigenze del territorio. Si tratta di un problema complesso, che andrebbe gestito direttamente dal governo nazionale e dal ministero della Salute. E’ opportuno dare risposte ai nostri territori, e pianificare soluzioni per il futuro prossimo anche ad esempio aprendo temporaneamente il numero chiuso ai corsi di medicina generale”.

Denise Priolo il 1 ottobre sarà a Catanzaro Lido alla Terrazza Saliceti del Lungomare Pugliese dalle 11 alle 13, accompagnata dal Senatore Gaetano Quagliariello, per incontrare i cittadini e ascoltare le problematiche locali.