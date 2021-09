7 Settembre 2021 09:30

Calabria: auto perde il controllo e finisce fuori strada sulla statale 280 tra Catanzaro e Lamezia Terme, un morto ed un ferito in gravi condizioni

Gravissimo incidente nella serata di ieri sulla strada statale 280 tra Catanzaro e Lamezia Terme. Un auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada provocando un morto ed un ferito in gravi condizioni. Sul posto i medici del 118, una squadra dei vigili del fuoco che sono intervenuti per estrarre dalle lamiere i passeggeri all’interno dell’abitacolo e le forze dell’ordine.