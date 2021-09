Calabria, 3 clandestini sbarcano a Cirò Marina e tentano la fuga in treno: fermati dai Carabinieri

10 Settembre 2021 18:21

Tre clandestini di nazionalità turca sbarcano a Cirò Marina e tentano di fuggire in treno: fermati dai Carabinieri in sinergia con la Guardia di Finanza

Tre migranti, due uomini e una donna di nazionalità turca, tutti sulla trentina, sono stati arrestati dai Carabinieri di Cirò Marina in sinergia con la Guardia di Finanza della Sezione operativa navale di Crotone con l’accusa di “possesso di documenti d’identificazione falsi“. I tre sarebbero arrivati clandestinamente sulle spiagge di Cirò Marina ed erano in procinto di fuggire in treno presso la stazione ferroviaria di Strongoli. Il trio, che aveva esibito documenti d’identità validi per l’espatrio risultati falsi, è stato rintracciato e identificato. Una successiva perquisizione ha portato alla luce i veri documenti attestanti le loro reali generalità.