Bovalino Calcio a 5, è iniziata ufficialmente la stagione: ieri il raduno di dirigenti, staff e calcettisti

7 Settembre 2021 11:19

E’ ufficialmente cominciata la stagione 2021-2022 del Bovalino Calcio a 5 con il raduno di dirigenti, staff e calcettisti

E’ partita ieri mattina con il raduno di dirigenti, staff tecnico e calcettisti la stagione sportiva 2021/’22 del BC5 (Bovalino Calcio a 5), la seconda consecutiva in Serie A2, che vede ai nastri di partenza ben 13 squadre. Il team amaranto, in previsione della nuova stagione, ha rinnovato in parte il parco calcettisti e si è dotata di un nuovo tecnico, Salvatore D’Urso (ex Siac Messina). Si tratta di un professionista preparato, serio ed animato da grande passione; un tecnico la cui cura maniacale dei particolari ha fortemente colpito la dirigenza e convinto tutti a legarlo alle comuni e rinnovate aspirazioni sportive che quest’anno mirano in alto. Con lui, il BC5, ha intenzione di costruire qualcosa d’importante, di serio e di duraturo nel tempo.

Nel corso dell’incontro che si è svolto in mattinata al “Pala La Cava” di Bovalino (Rc), dopo i saluti di rito, a prendere la parola per primo è stato il Presidente, Vincenzo Scordino, che ha posto l’accento sul fatto che i principi di “lealtà, rispetto e correttezza verso tutti, sono valori cardini dal quale non si può e non si deve prescindere, valori che quindi non bisogna mai perdere di vista insieme all’attaccamento ai colori ed alla maglia, perché bisogna essere orgogliosi e fieri di portare in giro per l’Italia il nome di Bovalino e del BC5”. Anche il Tecnico D’Urso, sin da subito, ha fatto capire qual è il suo credo sportivo: amalgama, impegno, intelligenza e cultura che non guasta mai, e poi…tanto sudore sulla maglia.

La parola è poi passata al parquet dov’è cominciata la preparazione che è stata diretta e seguita da tutto lo staff tecnico che, ricordiamo, è composto da: Salvatore D’Urso (tecnico); Gianfranco Sansotta (tecnico in 2^); Ninni Fontana (preparatore dei portieri); Samuel Parlato (massaggiatore); Vincenzo Cartisano (responsabile logistica). Per quanto riguarda il campo da gioco, anche per quest’anno il BC5 potrà usufruire della gentile concessione della palestra da parte del Dirigente dell’Istituto d’Istruzione Superiore, Prof. Vincenzo Nucera al quale va il sentito ringraziamento della società e di tutti i tifosi bovalinesi.

Di seguito l’intera rosa dei calcettisti che da ieri sono a disposizione del Tecnico Salvatore D’Urso e del suo staff: