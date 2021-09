Asd Bovalinese, si registra un ritorno: di nuovo in amaranto Antonio Martino

15 Settembre 2021 17:14

Ritorna a Bovalino il centrocampista classe ’93 Antonio Martino

L’ASD Bovalinese 1911 comunica di aver tesserato per la stagione 2021/22 le prestazioni sportive del centrocampista bovalinese Antonio Martino. Per il classe ’93 si tratta di un ritorno in maglia amaranto, già indossata in passato tra Promozione ed Eccellenza. Antonio, cresciuto nel settore giovanile della Bovalinese, dopo una breve esperienza nelle giovanili del Catanzaro viene tesserato per la Vibonese (D), con cui esordisce, per poi essere girato in prestito in Eccellenza al Roccella. Bianco, Gioiosa Jonica, Caulonia e Africo si avvalgono delle sue prestazioni nel campionato di Promozione. Nel 2017/18 con la maglia del suo paese conquista il salto di categoria in Eccellenza. Proviene da due vittorie del campionato di Eccellenza con le casacche di San Luca e Sambiase. “Son felice di tornare a casa, con tanto entusiasmo, grinta e motivazione ho accettato la proposta che mi è stata offerta – ha detto Martino – Ringrazio il mister Panarello e la società, non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme ai miei compagni e dare il massimo per questa maglia”.