Bovalinese, gradito ritorno in panchina: ufficiale l’annuncio di mister Panarello

10 Settembre 2021 10:29

La Bovalinese annuncia ufficialmente il nuovo tecnico: si tratta di un ritorno, Maurizio Panarello

“La società ASD Bovalinese 1911 è lieta di annunciare il nome del nuovo allenatore che guiderà la prima squadra nel campionato di Eccellenza 2021/2022. Le redini della compagine ionica sono state affidate al Sig. Maurizio Panarello. Per il Mister, che non ha bisogno di presentazioni, si tratta di un gradito ritorno nella squadra amaranto dopo aver fatto la storia di questo club portandolo dalla Terza Categoria fino all’Eccellenza. Per lui anche ottime esperienze al Marina di Gioiosa, San Luca e Stilese. La dirigenza porge il benvenuto a Mister Panarello che ha accettato questa sfida per amore verso i colori di questa società e ha sposato la causa senza farne una questione economica”. Con questa nota ufficiale la Bovalinese annuncia il nuovo tecnico, Maurizio Panarello, che ritorna sulla panchina ionica a distanza di qualche anno.