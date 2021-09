Birra Messina: il tributo alle meraviglie della Sicilia continua con un set di esclusivi bicchieri in edizione limitata ideati da due artisti

8 Settembre 2021 12:24

Un’iniziativa per celebrare una terra unica, la sua arte e i suoi colori. Birra Messina continua ad omaggiare la Sicilia dalla meraviglia inaspettata, intensa, elegante e generosa, con una speciale edizione di due bicchieri ideati da due artisti siciliani

Birra Messina continua a dare risalto alle storie e alle tradizioni della Sicilia, e questa volta, lo fa grazie a due artisti siciliani che hanno prestato il loro talento per decorare i due nuovi bicchieri in edizione limitata. Ogni bicchiere racconta la storia dell’artista che ne ha ideato i fregi e svela le origini della loro ispirazione legata a questa terra ricca di meraviglie inaspettate.

I due bicchieri, diversi tra loro, sono ispirati all’arte e all’iconografia siciliana, attraverso la combinazione di forme e colori unici che richiamano l’antica arte delle ceramiche e l’artigianato dei carretti, risultando così un tributo all’isola e alle sue meraviglie inaspettate.

I bicchieri sono stati ideati dall’artista catanese Magda Masano e dal pittore palermitano Tommaso Provenzano e sono accompagnati da una preziosa scatola che richiama tutto il calore di questa isola.

Magda Masano è creatrice del brand Folk e di oggetti di design, complementi d’arredo e decorazioni per la casa con la pietra lavica, il marmo, l’onice. Lavora la pietra in maniera artigianale e la trasforma in collezioni pop e colorate, rivisitando anche elementi tradizionali della sua terra come le Teste di Moro.

Tommaso Provenzano è specializzato in pittura figurativa, nel mosaico e nel restauro, affondando le radici nell’arte popolare. La sua passione è la decorazione pittorica dei carretti in cui il tema dominante è il duello tra cavalieri (a cavallo e a piedi) in movimento e i fondali di natura rigogliosa.

COME RICEVERE I DUE BICCHIERI IN REGALO

Il meccanismo per ricevere i bicchieri in omaggio è molto semplice: basta acquistare, entro il 31 ottobre, in tutti i punti vendita attivati con la promozione, le birre della famiglia Birra Messina per un valore pari ad almeno 7 euro. I formati che rientrano nella promozione sono: Birra Messina confezione da 3x33cl, Birra Messina Cristalli di Sale da 50cl. L’acquisto deve essere effettuato con uno scontrino unico, che ne comprovi l’acquisto. L’acquisto potrà essere effettuato presso un negozio fisico o online, su siti di rivenditori aderiscono alla promozione. Per richiedere il premio ogni partecipante ha cinque giorni di tempo, incluso il giorno dell’acquisto, per collegarsi al sito dedicato all’iniziativa www.birramessina.it/tributagliartistisiciliani , registrarsi compilando un apposito modulo e caricare l’immagine della prova d’acquisto. Una volta eseguito il caricamento dello scontrino ogni partecipante dovrà, a seguito della ricezione di una e-mail di conferma, fornire un indirizzo per la spedizione del prodotto.

BIRRA MESSINA E BIRRA MESSINA CRISTALLI DI SALE

Birra Messina Cristalli di Sale, lanciata nel 2019 ha conquistato il cuore degli italiani. Pensata per essere un omaggio alla Sicilia, portandone il gusto unico in tutta Italia, Birra Messina Cristalli di Sale è una ricetta inedita che racchiude in sé le note autentiche della Sicilia, rivolta ad un pubblico che cerca una birra diversa dalle altre, ma facile da bere. Nasce dalla passione e dal lavoro dei mastri birrai che hanno selezionato un ingrediente inaspettato: i cristalli di sale di Sicilia. È una lager di puro malto 5 gradi alcol, dal colore dorato, luminoso e con una naturale opalescenza.

I cristalli di sale aiutano a sviluppare la percezione dei sapori in bocca esaltando al palato gradevoli note floreali e sensazioni fruttate. Questa birra è prodotta solo con malti chiari che vengono uniti a un luppolo esclusivo. Birra Messina Cristalli di Sale è una birra bilanciata e strutturata con una delicata punta di sapidità e una grande morbidezza, rotondità e finezza di gusto.

Birra Messina è una birra lager 4,7° alcool, dove tutti gli ingredienti sono magistralmente equilibrati per dare a ogni sorso un’elegante sensazione di freschezza. Questa birra si presenta con un colore dorato e brillante e con una schiuma candida, fine e compatta. I malti d’orzo miscelati ai cereali crudi donano un gusto secco e asciutto, bilanciato da una leggera punta di amarezza conferita dal luppolo.